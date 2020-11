Bologna, Mihajlovic: "Così non va bene, sprechiamo troppo. Maradona un amico'"

Dopo la sconfitta in coppa Italia per 4-2 contro lo Spezia, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è una furia ai microfoni di Rai Sport: "Dove siamo stati bravi? Ma quale reazione! Era impossibile non perderla dopo aver visto tutto questo, era meglio perderla prima del 120esimo. Così non si possono vincere le partite. Il problema è che crei e non fai gol, subisci e fanno gol. E’ tutto il campionato che è così. Sei, sette o otto occasioni create e solo due reti, come fai a vincere?"

C’è bisogno di una punta?

"Non c'è bisogno di un ingegnere nucleare per capirlo, non avendo una prima punta è difficile concretizzare. E dietro prendiamo sempre gol, anche per errori individuali. Devo dire che siamo sfigati, ogni tiro è un gol e la percentuale è altissima. Ma niente scuse: dovevamo vincere e non l’abbiamo fatto, loro sono passati meritatamente e ci butteremo sul campionato. La coppa era importante perché era la strada più corta per vincere in Europa o vincere qualcosa"

Era Barrow il rigorista?

"Lui primo e Orsolini secondo, poi decidono loro".

Ci teneva a trovare la Roma nel prossimo turno?

"Mi andava bene chiunque, ma se non vinci non è possibile proseguire in coppa".

Come mai subite così tanto?

"Non possiamo difendere, se difendiamo prendiamo gol. E per questo motivo noi cerchiamo sempre di fare un gol in più dell’avversario".

Il ricordo di Maradona.

"Era un amico, ci siamo sentiti qualche tempo fa. Dispiace, è una cosa brutta: a 60 anni non se lo merita nessuno. Ha vissuto cinque vite in una vita sola, purtroppo gli è successo. Lo abbiamo saputo prima della partita, è stata una bella botta. Se ne va un pezzo unico del calcio mondiale, mi dispiace tanto".