© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trattenere Sinisa Mihajlovic è l'assoluta priorità del Bologna e del presidente Joey Saputo. Ma il club felsineo deve anche pensare all'eventualità che il tecnico serbo non accetti di proseguire la sua avventura in terra emiliana: secondo La Repubblica - edizione Bologna, ci sarebbero stati i primi contatti con Marco Giampaolo (che molto probabilmente non resterà alla Sampdoria) ed Eusebio Di Francesco (legato alla Roma da un accordo fino alla fine della prossima stagione ed avvicinato negli ultimi giorni al Milan e al Siviglia). Due nomi di spessore, che farebbero dormire sonni tranquilli ai tifosi.