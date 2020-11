Bologna, Mihajlovic furioso dopo la Coppa Italia: non risparmia nessuno, neanche il club

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Sinisa Mihajlovic ieri ha tenuto a rapporto la squadra in seguito al ko subito contro lo Spezia in Coppa Italia. Il tecnico degli emiliani ha messo la squadra spalle al muro perché per tre giorni si era raccomandato con i giocatori affinché la gara non fosse sbagliata, ma così non è stato. La traduzione del discorso dell'allenatore è semplice: chi pensa di essere già da big, chi gioca da piccolo fenomeno, sia dia una mossa alla svelta altrimenti si accorgerà in breve tempo cosa lo aspetta. Ma il tecnico ce l'ha anche con il club per un mercato deficitario dopo esplicite richieste disattese. Il serbo non ha risparmiato nessuno insomma e si aspetta una reazione concreta da tutti.