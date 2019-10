Bologna, Mihajlovic ha diretto l'allenamento. Con la Juve forse ci sarà

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Agli ordini di Sinisa Mihajlovic, che ha diretto l'intera seduta personalmente, il Bologna si è allenato questo pomeriggio a Casteldebole: riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e prove di conclusioni a rete per i rossoblù. Terapie per Takehiro Tomiyasu, Gary Medel e Mattia Destro. Resta comunque ancora in dubbio la presenza a Torino sabato sera del tecnico felsineo.