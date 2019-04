Bologna, Mihajlovic: "La Juve poteva fare a meno di mettere ragazzi di C"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato in casa della Fiorentina, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Salvo il risultato perché è un punto importante nella corsa salvezza ma abbiamo fatto meno bene rispetto ad altre gare, abbiamo perso troppi palloni, ma mi è piaciuto lo spirito, abbiamo avuto poco coraggio nell'offendere. Dovevamo fare meglio, dovevamo credere di più nella vittoria, la Fiorentina ha fatto una buona gara, il cambio di allenatore ha portato un spirito diverso rispetto alle ultime due gare che ho visto, ma ho detto ai ragazzi che quando non puoi vincere almeno non devi perdere ma abbiamo fatto meno bene delle ultime gare. Per salvarci dobbiamo credere di più in quello che facciamo. Sul rigore? L'ho rivisto ma non commento mai gli episodi arbitrali. Sulla vittoria della Spal contro la Juve: lotta salvezza falsata? Io so che vado controcorrente, ognuno fa i conti in casa propria ma la Juve non ha bisogno di mettere in campo ragazzi di Serie C, ha un sacco di giocatori, mi dispiace, la SPAL ha cercato di fare il meglio possibile e ha vinto meritatamente, ogni allenatore fa le sue scelte, ma se vedi la Juve con tutti i giocatori che ha, mette in campo quelli di C, non mi sembra giusto. E' un mio pensiero, non voglio fare polemiche, dobbiamo cercare di pensare a noi e prendere più punti possibili al di là degli altri. Ora la Samp? Non credo che sarà appagata, gioca bene, ha giocatori forti che possono risolvere le gare, dobbiamo mantenere questo spirito ma dobbiamo cercare di più la vittoria, dobbiamo essere più incisivi e osare di più, se faremo questo avremo più possibilità di vincere altrimenti no".