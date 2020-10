Bologna, Mihajlovic: "La Lazio ha tirato in porta due volte. Serve più cattiveria sotto porta"

Il Bologna sfiora la rimonta nel finale all'Olimpico, ma è costretto ad arrendersi alla Lazio. Il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Può comunque essere soddisfatto?

"Nelle ultime tre partite abbiamo parlato sempre delle stesse cose, che meritiamo di più ma andiamo a casa con zero punti. Mi spiace per i ragazzi, perché ci puniscono al primo errore. Siamo anche un po' sfigati, ma la fortuna bisogna meritarsela. Abbiamo fatto bene, tenendo quasi sempre palla e creando occasioni. La strada è lunga, piena di curve, ma sono momenti difficili in cui dobbiamo tirare fuori gli attributi. Dobbiamo stare sereni, sapendo che per vincere bisogna fare qualcosa in più. Abbiamo la nostra mentalità e andiamo avanti per la nostra strada. Le prestazioni ci sono sempre state, poi sicuramente potevamo fare meglio in alcune situazioni, avremmo potuto fare più gol e subirne meno. Anche oggi non abbiamo subito quasi niente e siamo stati propositivi. Sappiamo che in fase difensiva dobbiamo saper soffrire di più, ma loro alla prima occasione sono riusciti a punirci".

Come si allena questo aspetto?

"Sappiamo che il gol ce l'hai o non ce l'hai nel sangue: noi non abbiamo tanti giocatori che ce l'hanno nel sangue. È successo anche a Benevento, dove abbiamo sbagliato quattro occasioni. Ma ci alleniamo e continuiamo con fiducia, i risultati arriveranno. Bisogna essere resilienti e continuare a lavorare, sapendo che ci sono cose da migliorare. Per la mole di gioco che creiamo dobbiamo cercare di fare più gol e prenderne di meno. La Lazio ha fatto due tiri in porta in novanta minuti e ha segnato due gol, noi ne abbiamo fatti diciotto e ne abbiamo segnato uno".

I molti giovani possono sbagliare...

"Con i giovani bisogna aver pazienza e farli crescere attraverso queste partite. Sappiamo che possono avere alti e bassi, ma in queste partite abbiamo sempre fatto bene. Purtroppo siamo stati sfortunati, o ci è mancata più cattiveria sotto porta. Tutti i gol che abbiamo preso nascono da errori individuali e in superiorità numerica".

La costruzione a tre la riproporrà?

"Dipende da molti fattori. Non dimentichiamo che ci mancano quattro titolari, ma tutti quelli che sono entrati hanno fatto benissimo. Nel primo tempo abbiamo spinto più sulla sinistra, dopo l'intervallo sulla destra. Cerchiamo di mettere i giocatori in condizione di esprimersi al meglio. Non abbiamo mai mollato, senza farci condizionare dal risultato, abbiamo sempre provato a fare quello che avevamo provato in allenamento".