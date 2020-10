Bologna, Mihajlovic: "Non c'è stata partita, ma se non fai gol è impossibile vincere"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dopo il k.o. sul campo del Benevento è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stata una partita che meritavamo di vincere. Abbiamo avuto quattro occasioni più difficili da sbagliare che da sfruttare, noi le abbiamo sbagliate tutte e abbiamo subito gol su palla inattiva. Non c'era stata partita, ma il calcio si gioca per segnare. Se non fai gol è impossibile vincere. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto tutto ciò che dovevano. E' mancato solo il gol".