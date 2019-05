Bologna, Mihajlovic: "Obiettivo salvezza, vogliamo sei punti su sei"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio: “Qual è l’obiettivo attuale? “L’obiettivo rimane la salvezza, dopo penseremo ad andare il più avanti possibile. Sono rimaste due partite e dobbiamo provare a ottenere sei punti, in quel modo penso che arriveremo anche decimi”, riporta Tuttobolognaweb.it.

Sulla sfida di domani: “Mi fa piacere tornare all’Olimpico a giocare contro la Lazio. Sappiamo di incontrare una squadra forte, che però ha vinto la Coppa Italia ed è già qualificata in Europa League. Siamo consci di incontrare una squadra che avrà la testa libera da preoccupazioni. Noi giocheremo per vincere, anche se sappiamo che non sarà semplice. Orsolini sta bene, ha saltato il primo allenamento settimanale ma non ha nessun problema, come evidenziato dagli esami svolti”.

Sulla finale di Coppa Italia: “La Lazio è una squadra fisica, oltre che tecnica. In Coppa Italia non è stata una partita molto emozionante, ma bella dal punto di vista dell’intensità. Credo che i biancocelesti abbiano vinto con merito”.

Sull’affetto dei tifosi: “A Genova e a Milano i tifosi mi hanno apprezzato e ne sono felice. Basta perdere due partite e tutti smettono di osannarti, io cerco sempre di essere equilibrato e di trasmettere questo equilibrio ai membri del mio staff e alle persone con cui lavoro. Come diceva Berlusconi, quando vince sei un bel ragazzo, quando perdi sei una testa di c…”.