Sinisa Mihajlovic sarà regolarmente in panchina questa sera per Juventus-Bologna. La presenza del tecnico serbo era già prevista anche se l'allerta meteo su Torino aveva suggerito prudenza. Sarà la sua quarta partita stagionale in panchina, dopo l'esordio a Verona e le partite al Dall'Ara contro SPAL e Lazio.