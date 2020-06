Bologna, Mihajlovic senza Skov Olsen per un mese. Negativo l'ultimo giro di tamponi

Il Bologna sta proseguendo nel lavoro di avvicinamento alla partita di lunedì al Dall’Ara contro la Juventus. Gli esiti dei tamponi di martedì (era il decimo giro) - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono risultati ancora una volta negativi. Alla seduta non ha partecipato Skov Olsen. Doccia fredda per l’attaccante danese: gli esami ai quali è stato sottoposto per un problema alla gamba destra, che lo ha bloccato martedì, hanno evidenziato la lesione muscolare della giunzione miotendinea del flessore. I tempi di recupero sono stimati in 4 settimane. Oggi giornata di riposo, i rossoblù riprenderanno domani la preparazione a Casteldebole.