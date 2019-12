Bologna-Milan, se il meteo non cambia Mihajlovic sarà in panchina

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

I medici del Sant'Orsola, sono pronti a dare il via libera a Sinisa Mihajlovic per essere presente in panchina domani contro il Milan. Se saranno confermate le previsioni metereologiche, allora arriverà l'ok con l'allenatore degli emiliani pronto a guidare la propria squadra contro il tabù rossonero. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.