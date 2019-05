Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Verdi e Younes dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bologna e Napoli scendono in campo alle 20.30 per dare vita al secondo anticipo dell'ultima giornata di campionato. La Serie A ha poco da dire per entrambe le formazioni, poiché i felsinei hanno conquistato l'aritmetica salvezza con lo spettacolare pari per 3-3 di lunedì scorso all'Olimpico di Roma contro la Lazio, mentre la formazione di Carlo Ancelotti arriva da quattro vittorie di fila (ottenute contro Frosinone, Cagliari, SPAL e Inter) e con la certezza di chiudere al secondo posto.

Le scelte di Mihajlovic. Il tecnico degli emiliani si affida al centrocampo a tre, stando a quanto comunicato dalla formazione rossoblu. Le chiavi della mediana sono tra i piedi di Pulgar, schierato con Soriano e l'ex partenopeo Dzemaili. In avanti c'è il Ropero Santander.

Le scelte di Ancelotti. Il mister azzurro rimedia alle squalifiche di Allan e Koulibaly inserendo Zielinski e Fabian al centro della mediana oltre Verdi e Insigne sulle fasce. In difesa spazio a Luperto al fianco di Albiol. Tra i pali ancora spazio per Karnezis.

Queste le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All. Mihajlovic.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Fabian, Insigne; Younes, Milik. All. Ancelotti.