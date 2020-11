Bologna, nostalgia Saputo: "Non vedo l'ora di potervi tornare a salutarvi di persona"

Lontano da Bologna da 277 giorni il patron Joey Saputo on vede l’ora di tornare in Italia per stare vicino alla squadra rossoblù: “Forza ragazzi, non vedo l’ora di poter tornare a salutarvi”. Questo l’ultimo messaggio arrivato dal Canada dove il numero uno felsineo è bloccato a causa della pandemia che rende difficili, se non impossibili, i viaggi intercontinentali. Come riporta la Gazzetta dello Sport i contatti fra le due sponde dell’Atlantico sono però frequenti sia coi dirigenti sia con la squadra – come confermato nei giorni scorsi dal capitano Andrea Poli – a cui Saputo manda un invito a non mollare nonostante il momento difficile a livello di risultati.