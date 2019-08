Bologna, offerti 5 milioni per l'attaccante Gustavo del Corinthians

Il Bologna ha individuato in Gustavo, attaccante brasiliano classe '94 del Corinthians, un possibile rinforzo per Sinisa Mihajlovic. Il club rossoblù - riporta Sky Sport - è arrivato ad offrire già 5 milioni alla società brasiliana, che però per cedere il giocatore ne chiede 8. Servirà dunque un rilancio da parte del Bologna.