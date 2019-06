Bologna-Orsolini: c'è l'accordo con la Juve, manca quello per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Riccardo Orsolini, esterno offensivo classe '97 per il quale il Bologna ha trovato un accordo con la Juventus per il riscatto sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro.

Summit con l'agente - Ieri a Casteldebole, sede del ritiro dell'Italia Under 21, c'era anche il procuratore di Orsolini che ha colto l'occasione per incontrare i dirigenti del club emiliano e discutere del rinnovo del contratto: in questo caso, ancora non c'è l'accordo col calciatore che per prolungare chiede circa 1.5 milioni di euro netti a stagione.