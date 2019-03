© foto di Federico Gaetano

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù il successo ottenuto sul campo del Torino: “Abbiamo fatto una grande partita, con grande intensità. Loro ti fanno giocare male, abbiamo sofferto ma abbiamo saputo resistere e questo è frutto del grande lavoro che stiamo facendo. A prescindere dall’avversario, vogliamo imporre il nostro gioco e fare punti per salvarci. La concezione di gioco del mister è migliore per le mie caratteristiche. Lo ringrazio per la continuità che mi sta dando. Sono felicissimo anche per il gol: lo dedico a mio padre che era qui. Siamo un gruppo unito: così possiamo salvarci”.