Bologna, Orsolini: "In contatto costante con Miha tramite videocamere"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato dal palco del "Premio Scopigno", in corso ad Amatrice, analizzando il proprio momento con i felsinei: "Sto facendo un percorso che spero mi porti lontano. Il Bologna è una società sana dove si lavora bene. Mister Mihajlovic? Per noi non è facile la situazione del mister, non averlo durante la settimana negli allenamenti. Ci teniamo in contatto tramite delle videocamere installate sul campo d'allenamento. Il mio sogno? Continuare a fare bene e magari un giorno arrivare in una grande squadra".