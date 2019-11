Bologna, Orsolini ricorda la Juve: "Che emozione il ritiro con i bianconeri"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante ora al Bologna ma con un passato alla Juventus, in un'intervista concessa a DAZN il momento in cui i bianconeri lo prelevarono dall’Ascoli: “Alle visite ero un po' agitato - ha esordito -. Non credevo che fossero tutti lì per me. Poi quando ho fatto il ritiro con la Juve è stato ancora più emozionante perché non sapevo come comportarmi, andavano al doppio di me. Io venivo dalla B e loro facevano la Champions League. Doversi adattare ai loro ritmi è stato faticoso. La prima volta che sono entrato a 'San Siro' mi ha fatto un effetto parecchio strano. Ero stato solo sugli spalti per vedere qualche partita, ma quando entri in campo è come se si oscurasse tutto quello che c'è intorno a te. Magari hai paura di non essere all'altezza, di sbagliare partita. Oppure hai paura di farti male. Devi cercare di svuotare la mente il più possibile e concentrarti solo sulla partita. Se ti metti a pensare che devi giocare contro la Juve, non dormi".