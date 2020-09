Bologna, Palacio: "Non è stato facile, era importante vincere. Abbiamo creato tanto"

Al termine della sfida vinta contro il Parma, l'autore del quarto gol del Bologna Rodrigo Palacio ha così commentato la bella vittoria dei rossoblù: "Abbiamo giocato bene, la prima partita avevamo perso, oggi era importante vincere e penso che abbiamo fatto alla grande giocando il nostro calcio".

Tutto troppo facile?

"Non è stato facile, può sembrare da fuori ma non lo è stato. Noi abbiamo fatto il nostro gioco, cercare di pressare, giocare in attacco e creare le situazioni. Abbiamo fatto quello che sapevamo fare".

Dal mercato è arrivato poco. E' un vantaggio?

"Non lo devo dire io, siamo contenti con la squadra che abbiamo ma se arrivano giocatori forti siamo contenti per la squadra. Se non arriva nessuno dobbiamo fare il nostro e basta".

Largo ai giovani?

"Oggi ho avuto la fortuna di fare gol, grazie a Medel che mi ha messo una bella palla e per fortuna è entrata".