Bologna, Palacio titolare intoccabile. Rinnovo di contratto una formalità

Quella che Rodrigo Palacio, 38enne terribile, sta vivendo al Bologna è una seconda giovinezza a tutti gli effetti. Un rendimento talmente sopra la media che, come riporta il Corriere dello Sport, il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno è da considerarsi una mera formalità. Sinisa Mihajlovic pare, infatti, non aver alcuna intenzione di privarsi dell’argentino considerato un titolare inamovibile della squadra a tal punto che il tecnico a gennaio ha preferito non acquistare sul mercato una prima punta bensì un calciatore duttile come Barrow proprio per non rischiare di rubare spazio all’ex Inter.