Bologna-Parma, le formazioni ufficiali: Gervinho dal 1', tra i rossoblù c'è Skov Olsen

Sono state rese note le formazioni ufficiali dell'ultima gara del secondo turno di Serie A 2020/21, quella tra Bologna e Parma in programma alle 20.45 allo stadio Dall'Ara. Mihajlovic cambia diverse pedine rispetto all'esordio contro il Milan: Hickey prende subito il posto da titolare in virtù della squalifica di Dijks, mentre a centrocampo Dominguez lascia spazio a Poli. Nel trio di mezzepunte dietro Palacio agiranno Barrow, Soriano e Skov Olsen, con Schouten a completare il duo di centrocampo. In difesa confermati De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, oltre allo scozzese, naturalmente davanti al solito Skorupski. Di seguito le scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Bani, Denswil, Mbaye, Baldursson, Dominguez, Medel, Svanberg, Orsolini, Sansone, Santander, Vignato.

Allenatore: Mihajlovic.

Nel Parma confermate le defezioni di Grassi e Cornelius (fermatosi per risentimento muscolare in rifinitura, ndr), giocano Dezi e Gervinho, quest'ultimo all'esordio stagionale: al fianco dell'ivoriano agirà Karamoh, in un attacco tutto velocità e strappi, mentre alle loro spalle dovrebbe agire proprio l'ex Napoli, con Kucka arretrato a centrocampo. Hernani e Brugman completano la mediana, mentre in difesa spazio a Laurini a destra, Darmian a sinistra e Bruno Alves-Iacoponi come centrali. Sepe in porta, come di consueto.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh.

A disposizione: Colombi, Alastra, Pezzella, Balogh, Grassi, Dermaku, Siligardi, Ricci, Simonetti, Kasa, Sprocati, Adorante.

Allenatore: Liverani.