Bologna, Poli: "Sposato il progetto sin dall'inizio. Ci manca la continuità di risultati"

Andrea Poli, che ha appena firmato il rinnovo di contratto fino al 2022, parla così in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo: “Abbiamo giovani di valore. Ma io sono della vecchia guardia, i giovani sono abituato a valutarli dopo una stagione: oggi invece bastano due-tre partite per dare giudizi. Qui gli esempi da seguire non mancano: penso a Palacio. Il rinnovo? Ho sposato questo progetto fin dall'inizio e la società ha avuto fiducia in me. Adesso ci attende un campionato difficile: il primo obiettivo è migliorare il bottino di punti (47, ndr) della scorsa stagione. Ha ragione Rodrigo quando dice che per essere da Europa ci manca la continuità di risultati e, aggiungo io, anche la capacità di saper gestire i momenti della partita. Ma stiamo lavorando per migliorare, perché l'obiettivo dev'essere sempre quello di riuscire a fare un passo in avanti".