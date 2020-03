Bologna, pronta l'offerta alla Juventus per Favilli. Dietro piace Stojanovic

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Bologna. Il club emiliano ha nel mirino Andrea Favilli del Genoa per il reparto avanzato. La proposta per i bianconeri sarebbe di un prestito con diritto di riscato, anche per consolidare il rapporto tra i club già nato con l'affare Riccardo Orsolini. Dietro, invece, il nome caldo è Petar Stojanovic della Dinamo Zagabria, terzino destro, adattabile anche a sinistra, classe '95.