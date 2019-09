© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Roma. Nei rossoblù l'unica sorpresa è la presenza dal primo minuto dell'ex Mattia Destro in attacco al posto di Palacio. Per il resto tutto confermato, con Bani e Denswil ancora titolari in difesa.

Un solo cambio rispetto alla previsioni della vigilia per la Roma. Alle spalle di Dzeko troviamo Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan: solo panchina per Zaniolo. In difesa c'è Mancini dal primo minuto, a centrocampo la coppia Veretout-Cristante.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Destro, Sansone.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.