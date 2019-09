Bologna, Sansone: "Non lottiamo per salvezza o Europa, ma per il mister"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, parla ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida alla Roma. Gran parte dell'intervista è però dedicata al tecnico Mihajlovic: "La sua malattia ci ha colpiti molto, c'è un legame forte tra noi e il mister. Sembriamo una squadra unita ed è una cosa bella, siamo tutti molto legati. La visita al Sant'Orsola dopo il successo sulla SPAL? Volevamo fargli una bella sorpresa. Il mister è schietto, chiaro, a noi piace. A me chiedere di prendermi tante responsabilità, specie nell'uno contro uno. Non lottiamo per la salvezza o per l'Europa, ma per il nostro mister. Il primo tempo di Brescia non gli ha fatto molto piacere. Palacio? È incredibile che faccia ancora la differenza alla sua età, davanti però abbiamo tanti opzioni, Federico e Mattia presto segneranno. uova serenata? Io spero che presto torni lui".