© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicola Sansone, esterno del Bologna, è intervenuto prima del match contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Mihajlovic ci ha dato un gioco esatto e la consapevolezza dei nostri mezzi e questo è il risultato".

Come avete preparato questa partita? "L'abbiamo preparata come tutte le altre, ancora non abbiamo fatto niente. Ci sono cinque partite. L'Empoli gioca bene, dobbiamo stare attenti".

La tua volontà qual è? "Mi sono trovato molto bene, sono molto contento. Cerchiamo di salvarci, voglio rimanere al Bologna".