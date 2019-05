© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In settimana è previsto l'arrivo del presidente del Bologna Joey Saputo in Italia con l'intento di iniziare a programmare la prossima stagione. Ovviamente molto dipenderà dalla partita di stasera contro la Lazio, visto che con un punto i felsinei sarebbero certi della permanenza in Serie A. Se così fosse, si inizierà a gestire tutte le questioni tecniche ma anche dirigenziali. L'unico certo di restare è Fenucci, mentre tutti gli altri, da Mihajlovic a Di Vaio, ovviamente per motivi diversi, restano più che in bilico. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.