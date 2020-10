Bologna, Saputo non si vede da febbraio e ora a preoccupare sono i conti in rosso

vedi letture

Joe Saputo, presidente del Bologna, non si vede in Italia dallo scorso febbraio, da dopo il match perso in casa per 3-0 contro il Genoa per la precisione. Al momento però, questa distanza è destinata ad allungarsi, visto che il numero uno dei rossoblu non ha fissato ancora il proprio ritorno. Potrebbe essere a fine mese oppure più tardi. Dallo scorso inverno il presidente si fa sentire in conference call oppure direttamente tramite Fenucci, vero e proprio braccio destro italiano per il patron. In Canada si lamentano che pensa solo al Bologna e poco ai Montreal Impact, ma il bilancio in rosso del club italiano, sottolineato dall'addio di Bani per 5 milioni di euro e per i pochi acquisti, preoccupa molto anche i tifosi bolognesi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.