Bologna, Saputo rassicura i tifosi: “Mai più un anno così”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il patron del Bologna Joey Saputo è in città per assistere all’ultima di campionato contro il Napoli, questa sera al Dall’Ara, e poi programmare il futuro con tanti nodi da sciogliere: da quello legato al futuro direttore sportivo al tecnico della prossima stagione fino alla costruzione della squadra. In attesa degli incontri il numero uno rossoblù questa mattina ha voluto rassicurare i tifosi incontrati in centro, come riportato da Gazzetta.it. “Di sicuro un anno così, di grandi paure, non lo voglio più vedere”, queste le parole di Saputo.