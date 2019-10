Bologna, scocca l'ora di Svanberg?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno in cui il Bologna festeggia il suo centodecimo compleanno, Sinisa Mihajlovic e il suo staff sono alle prese con un problema non da poco: la sostituzione di Roberto Soriano per la gara con la Lazio. L'ex Torino e Samp, squalificato dopo l'espulsione di domenica scorsa ad Udine, è un giocatore dalle caratteristiche uniche nella rosa dei rossoblù. Nelle idee estive il cambio ideale era Matias Svanberg e logica vuole che sia proprio il giovane svedese a giocare alle spalle del centravanti, chiunque esso sia. Ma ci sono almeno altre due possibilità da poter sfruttare: l'avanzamento di Dzemaili, che però non sta vivendo un gran momento di forma, e l'inserimento di Skov Olsen che scalpita ma che finirebbe per giocare in un ruolo non (ancora) suo.

C'è poi da aggiungere un altro punto: se Svanberg è il vice-Soriano e poi finisce per non giocare quando manca il titolare, il rischio di "perdere" il centrocampista scandinavo diventa alto. L'anno scorso con Inzaghi Svanberg trovò spazio e giocò anche delle buone partite; con l'arrivo di Mihajlovic, invece, il suo minutaggio è crollato complice anche qualche infortunio. Domenica potrebbe essergli data una chance importante per la sua carriera, non solo bolognese.