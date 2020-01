Bologna, senti Terim: “Nagatomo via se troverà una nuova opportunità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Galatasaray Fatih Terim apre all’addio di Yuto Nagatomo. In conferenza stampa dopo la gara contro il Çaykur Rizespor l’allenatore ha infatti parlato così del giapponese: “Ha fatto cose buone per noi, lo adoriamo e lui ci ama, ma se troverà una nuova opportunità andrà via. Se invece non dovesse trovarla allora resterà qui a nostra disposizione e sarà il benvenuto. È difficile trovare giocatori come lui, è uno di quelli che si allena più duramente”.