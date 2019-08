Bologna, serve un mediano e il tempo corre

© foto di PhotoViews

Fino a questo momento non si può certo dire che il mercato del Bologna sia stato al risparmio. Oltre 50 milioni di euro spesi tra riscatti per giocatori da confermare e nuovi arrivati per permettere a Mihajlovic di avere una rosa più ampia. Eppure non basta ancora per considerare completa la sessione estiva rossoblu. A centrocampo manca un pezzo, sulla carta il titolare che prenda il posto di Pulgar quindi non certamente un tassello di ripiego.

Dominguez, Hendrix, Prcic, Caseres... I nomi in lista sono tanti, con caratteristiche diverse e con costi diversi. La mancata cessione a titolo definitivo di un giocatore extracomunitario sta bloccando l'affondo per Nicolas Dominguez, il prescelto di Walter Sabatini. Godfrey Donsah lascerà i rossoblu direzione Cercle Brugge ma solo in prestito e con la stessa formula potrà arrivare un altro giocatore: difficile che il Velez accetti di fare un favore al Bologna. Ecco che allora prendono quota gli altri nomi sopracitati e si vanno a cercare altre soluzioni.

Come detto parliamo di un giocatore che dovrà permettere di fare il salto di qualità e far chiudere il mercato in bellezza. Ma se da un lato la dirigenza vuole ponderare bene l'acquisto che non può essere "sbagliato", dall'altro deve fare i conti con il tempo che scorre inesorabile. Domenica l'esordio stagionale a Pisa in Coppa Italia, fra dieci giorni la prima in campionato contro l'Hellas, il 2 settembre la fine della sessione di mercato: sono scadenze che inevitabilmente mettono fretta al Bologna.