Bologna, Skov Olsen rischia di saltare. Lo conferma anche il padre

Problemi nella trattativa fra Andreas Skov Olsen e il Bologna. Il calciatore è in scadenza nel 2020 e, come spiega Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci l'idea di rimanere in Danimarca altri dodici mesi per poi tirare sull'ingaggio. I rossoblù sono comunque fiduciosi.

NE PARLA IL PADRE - "Se io avessi ricevuto un'offerta simile alla sua età - ha spiegato Thomas Skov Olsen riferendosi al figlio - avrei accettato subito. Ma lui è molto prudente, capisco i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. Ci vuole pensare bene. È una decisione importante e sta bene al Nordsjaelland, qualcuno può pensare a un rinnovo o altre soluzioni. Non è una questione economica" l'intervista ai media danesi.