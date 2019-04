Bologna, Soriano: "Non siamo tranquilli ma abbiamo la giusta mentalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida contro la Sampdoria: "Sarà una partita da giocare a viso aperto, noi dobbiamo vincere. Spero che la salvezza arrivi il prima possibile, non siamo tranquilli ma tutto dipende da noi. Mihajlovic vuole che entriamo in campo senza pensieri e che ce la giochiamo. Dobbiamo fare punti. Per fortuna abbiamo la mentalità giusta, quella che ti permette di fare punti contro chiunque".