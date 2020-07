Bologna, sul mercato a cercare difensori ma non solo

Trenta partite consecutive prendendo almeno un gol. Una striscia record - mai nessuno c’era riuscito in un singolo campionato - che certamente non impreziosisce la stagione del Bologna, ad una sola gara dal primato assoluto che appartiene al Verona. In generale su 35 partite solo due volte la porta felsinea è rimasta immacolata. I rossoblu anche a Bergamo hanno pagato dazio, prevedibile vista la forza offensiva dell’Atalanta; resta tuttavia il fatto che la difesa ha ballato anche a questo giro. È il difetto maggiore che il Bologna si porta dietro in questa stagione, un peso alla lunga insostenibile: partire sempre da 0-1 non è facile, non consente di fare molti calcoli. Per lo più si tratta di gol nati da errori individuali - soprattutto di Stefano Denswil, che si è rivelato essere non all'altezza della Serie A - ma ci sono stati anche errori di squadra, tra posizioni non corrette e situazioni mal gestite da tutti. Non basterà dunque intervenire sul mercato prendendo difensori di maggiore qualità, di maggiore tecnica e più bravi nella marcatura 1 vs 1: servirà anche rivedere i meccanismi dell’intera fase difensiva se davvero il club tutto vuole salire la classifica.

Di recente Mihajlovic ha fatto capire che per lui c’è necessità anche di un centravanti prolifico, che accompagni Barrow dal punto di vista realizzativo. Se aggiungiamo che la panchina andrà integrata e migliorata - specie se dovessero esserci cessioni - ecco che il mercato del Bologna si preannuncia molto interessante.