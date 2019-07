Bologna, sul mercato ora caccia al centrocampista

© foto di Federico Gaetano

Mentre Sinisa Mihajlovic ha voluto anticipare di un giorno l'inizio delle sue terapie, dando seguito alle parole di sabato scorso ("Non vedo l'ora di cominciare questa battaglia"), il Bologna continua ad allenarsi a Castelrotto e a muoversi sul mercato.

La risposta di Skov Olsen tarda ad arrivare ma se dovesse esserci un no la volontà della dirigenza è quella di non farsi prendere dall'ansia per trovare un'alternativa: arriverà un giocatore che vada ad integrare sulle fasce offensive Orsolini, Sansone e pure Palacio, ma non verrà cercato in tempi brevi. Nella rosa manca anche un terzino sinistro che faccia da vice a Mitchell Dijks: sfumato Alesaami accasatosi all'Amiens, servirà un profilo affidabile pronto per l'uso e che accetti la titolarità dell'olandese dell'ex Ajax, punto fermo inamovibile dello schiacchiere rossoblu.

Chi è un punto fermo è anche Erick Pulgar, il cui futuro è inevitabilmente condizionato dalla clausola rescissoria prevista nel suo contratto. I tempi però stringono e chi vuole il cileno deve darsi una mossa. Al di là del futuro di Pulgar, però, è in mezzo al campo che il Bologna proverà ad acquistare in tempi brevi un giocatore che faccia fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. I nomi da monitorare sono quelli delle ultime settimane, su tutti Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield e Pedro Obiang del West Ham. Ovviamente sono profili diversi, soprattutto sul piano delle caratteristiche e dell'esperienza; la cosa certa è che il Bologna andrà a prendere un giocatore che permetta di aumentare la fisicità a centrocampo sulla scia di quanto già fatto negli altri reparti. Senza sottovalutare il lato tecnico, naturalmente.