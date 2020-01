Bologna, summit per le condizioni di Dijks. Mercato alla finestra

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Missione olandese per il Bologna. Non si tratta, però, di mercato (o quantomeno non direttamente), ma di un recupero clinico. Nel dettaglio quello di Mitchell Dijks, terzino sinistro fermo da fine settembre per un problema al piede. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport una delegazione dello staff sanitario dei felsinei è volata in Olanda per parlare con lo staff e i medici che hanno in cura l'ex Ajax in modo da capire a quale punto sia il suo recupero.

Un viaggio, come diceva, non propriamente di mercato ma strettamente legato alle operazioni da portare a termine durante la finestra di gennaio. Qualora, infatti, non arrivassero risposte confortanti circa il rientro dell'olandese alla corte di Sinisa Mihajlovic la dirigenza tenterà di portare a casa un nuovo terzino, complici anche i problemi fisici di Krejci e Denswil ovvero i giocatori adattati sull'out mancino. Come Yuto Nagatomo del Galatasaray.