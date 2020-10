Bologna, Svanberg al 45esimo: "Dura giocare uno contro uno in difesa, ma stiamo facendo bene"

Mattias Svanberg, autore del gol del 2-1 del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida contro il Sassuolo: "E' una partita dura, dobbiamo fare uno contro uno in difesa, ma abbiamo fatto bene. Gol provato in allenamento? No, ma so che posso andare verso la porta quando ho l'opportunità. Ho avuto una palla e ho fatto gol!".