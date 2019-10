Bologna, Svanberg: "Impatto tosto con la A. Mihajlovic una forza"

© foto di Federico Gaetano

"L'impatto con la Serie A è stato tosto". Parole e musica di Mattias Svanberg. Il centrocampista classe '99 ha parlato a Il Resto del Carlino: "Non conoscendo la lingua, ho un po' faticato nell'inserimento. Ora ho capito il calcio in Italia è come una religione: in A devi pensare sempre in fretta e non puoi sbagliare".

Adesso sfida alla Juventus.

"Difficile, molto. Ma non abbiamo niente da perdere, e poi andremo in campo senza pressione perché nessuno si aspetta che faremo risultato".

Il primo gol in A?

"Mi manca. Ovviamente spero di giocare allo Stadium, ma tocca al mister: con Inzaghi giocavo molto, con Mihajlovic è un po' diverso".

Il pensiero va alla malattia di Miha.

"Dobbiamo fare bene per lui: dobbiamo cercare di essere forti quanto lo è lui".