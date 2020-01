Conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Verona per il vice di Mihajlovic, Miroslav Tanjga. Queste le sue parole: "Siamo coscienti che ci aspetta una partita molto dura ma conosciamo le nostre qualità. L'Hellas è una squadra aggressiva, corrono tanto e allora dovremo essere pronti ad affrontarla. Cercheremo in ogni modo di vincere e salire ancora in classifica".

Cercate un difensore?

"È ovvio che in difesa si sente molto la mancanza di Dijks ma c'è anche un problema di concentrazione sui 90 minuti. Non sta a me dire se può arrivare qualcuno".

Cosa vi ha insegnato Mihajlovic in questo periodo?

"Che la vita è sempre imprevedibile e bisogna essere pronti a tutto. Il giorno prima che mi dicesse della malattia abbiamo vissuto ore normali. Siamo sicuramente diventati tutti più forti".

