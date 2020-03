Bologna, Tomiyasu nel mirino di molti club ma i rossoblù vogliono blindarlo

vedi letture

Takehiro Tomiyasu è una delle belle sorprese della stagione del Bologna. Arrivato in estate per 9 milioni di euro il giapponese è già finito nel mirino di molti club, soprattutto in Bundesliga e in Premier ma nonostante la sua valutazione sia praticamente raddoppiata il club rossoblù non ha alcuna intenzione di cederlo in estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.