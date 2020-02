vedi letture

Bologna, tutto bene ma la difesa...

È un momento estremamente positivo per il Bologna. Tre vittorie consecutive, settimo posto in classifica, gioco, gol, spettacolo. I tifosi rossoblu si divertono e sognano l’Europa, che dalle parti del Dall’Ara manca da 20 anni. Insomma una grande euforia pervade l’ambiente ma Sinisa Mihajlovic sa bene che le insidie sono dietro l’angolo.

C’è ad esempio un problema che continua a non trovare soluzione: quello dei gol subiti. È un intero girone che Skorupski deve raccogliere almeno un pallone nella propria porta: l’ultimo clean sheet risale infatti alla gara d’andata con il Genoa, prossimo avversario dei felsinei. Certo, finché la squadra segna con questa continuità il problema è meno sentito ma resta comunque urgente.Tra errori individuali, di reparto e di fase difensiva il Bologna non riesce a trovare quella solidità che era stata una delle chiavi della cavalcata trionfale della scorsa stagione. Forse è proprio qui lo step necessario per puntare davvero alle zone alte della classifica, è qui che il Bologna deve fare il salto di qualità per essere ancora più credibile. Fermo restando che la qualità del gioco e la mentalità sempre propositiva che la squadra di Mihajlovic ha mostrato finora sono già ottime basi con cui presentarsi al cospetto di tutte le squadre del campionato.