Bologna, vicino il rinnovo di Palacio: prolungherà fino al 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pronto il rinnovo con il Bologna fino al 2020 per Rodrigo Palacio. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'argentino proseguirà infatti la sua avventura con i felsinei dopo aver contribuito in prima persona alla salvezza dei rossoblù nello splendido finale di stagione con Mihajlovic in panchina.