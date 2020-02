© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri ha rifiutato il Barcellona prima della scelta Setien. Ne è certo il quotidiano spagnolo As, secondo il quale l'ex allenatore della Juventus sarebbe stato contattato dai blaugrana dopo l'esonero di Valverde, ma avrebbe prontamente rispedito al mittente la proposta. Allegri vuole infatti portare a termine il suo anno sabbatico post-bianconeri. E, intanto, per il nuovo Barça di Quique Setien si contano finora tre vittorie e una sconfitta in quattro partite tra Liga e Copa del Rey.