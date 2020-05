Bonaccini: "In Emilia-Romagna 6 milioni per lo sport, aiuteremo circa 20 mila giovani"

Stadi e fondi per gli sport, calcio compreso. Questi alcuni dei temi affrontati da Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, nella sua intervista al Corriere di Bologna: "La richiesta è comprensibile se si vuole realizzare uno stadio di proprietà. L’importante è evitare speculazioni. Serve una riflessione a mente fredda da affrontare con esperti di più settori. Contatti in campo? Se il contatto in campo è inevitabile, eliminiamo almeno gli altri. Io comunque non sento la mancanza di quelle esultanze coi balletti, sono cresciuto con la sobrietà delle braccia alzate degli anni ’70

Il presidente della regione emiliana si è soffermato anche sulla sua fede e sugli aiuti per gli sport: "Abbiamo deciso di investire circa 6 milioni tramite bandi. Tre per eventi e aiuti ai club e tre sotto forma di voucher da 150 euro per i ragazzi di famiglie in difficoltà. Dovremmo raggiungere circa 20 mila giovani sportivi".