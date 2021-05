Bonaccini ringrazia la Juve: "Ciclo irripetibile, anche senza Champions non sarà un dramma"

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha parlato di questo evento ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "A gennaio abbiamo ospitato la finale di Supercoppa, è stato un successo a livello organizzativo e appena abbiamo capito che si poteva fare il bis non ci siamo lasciati scappare l'occasione. Ci saranno quasi 200 Paesi collegati e oltre 8 milioni di spettatori. La presenza dei tifosi è una grande vittoria e un passo importante per tutti. Grazie ai vaccini il numero dei contagi sta crollando e scende anche quello dei decessi".

Che partita si aspetta un tifoso juventino come lei?

"L'Atalanta, insieme al Sassuolo, gioca il miglior calcio in Italia. Alla Juve può capitare di non vincere dopo nove anni, ma io resto riconoscente al club perché una cosa simile non ricapiterà mai più. Champions? Per il Milan sarà difficile vincere a Bergamo, ci credo. Ma non sarà un dramma, perché la Juve è nella storia".