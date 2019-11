© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista a La Stampa per il centrale e capitano della Juventus, Leonardo Bonucci. Sul derby di domani contro il Torino dice "sarà molto difficile ed equilibrata, è una gara a parte. E per strada mi fermano anche i tifosi granata". Già, perché suo figlio Lorenzo tifa Torino. Intanto parla anche di Maurizio Sarri e dice "non ci ho creduto finché non l'ho visto arrivare, è ancora tutto da scrivere e vogliamo che l'annata diventi storica". Spiega Bonucci che il cambiamento è soprattutto per i difensori e che "serve tempo", perché "abbiamo preso gol evitabilissimi". Tanti concetti, l'elogio di Ronaldo "che è un esempio per noi comuni mortali", il retroscena sul quasi addio al primo anno di Conte per andare allo Zenit. Del Milan dice "lo ringrazio ma la Juve è casa mia". E poi su De Ligt. "Ci siamo passati tutti, gli ho detto di stare sereno. E' il difensore del futuro".