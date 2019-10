Bonucci celebra Dybala: "È una Joya vincere partite come questa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È una Joya vincere partite come questa. Ed è da Juve vincerle perché #FinoAllaFine è il nostro motto". Leonardo Bonucci gioca con le parole per festeggiare la vittoria della sua Juventus contro la Lokomotiv Mosca. Un 2-1 in rimonta firmato, non a caso, dalla 'Joya' Paulo Dybala. Questo il tweet del senatore bianconero: