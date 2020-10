Bonucci in campo col Barça? Per il Corriere della Sera stringerà i denti e partirà titolare

Il Corriere della Sera fa il punto sulla Juventus in vista dlela sfida di questa sera contro il Barcellona. Detto dell'assenza di CR7, ancora positivo al Covid-19, il tecnico Andrea Pirlo aspetta ancora novità per quel che riguarda la possibile presenza di Leonardo Bonucci: in queste ore il centrale proverà e darà una risposta ultima e definitiva, ma per il quotidiano il 19 bianconero stringerà i denti e molto probabilmente sarà regolarmente in campo.