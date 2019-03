Bonucci: "L'Ajax è forte. Con l'Atletico scoperta una nuova Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio per i quarti di Champions che ha accoppiato i bianconeri all'Ajax: "Abbiamo ricevuto la notizia dopo l'allenamento, è un sorteggio che ci mette davanti una squadra in forma, dinamica e piena di talento. Ha eliminato il Real, questo basta per descrivere l'Ajax. Noi siamo pronti con la consapevolezza di poter far vivere un'altra grande serata ai nostri tifosi. Ha giocatori di talento, organizzazione e dinamismo, saranno due gare toste ma noi abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per giocare con la necessaria intensità. Ma per farlo servirà giocare come con l'Atletico. L'eventuale semifinale con una fra City e Tottenham? Non guardo al futuro, solo alle prossime due partite e per arrivarci al meglio dovremo preparare bene le 4 gare di campionato. La mia finale dei sogni? Genoa-Juve. Cristiano Ronaldo contro l'Atletico? Mi sono complimentato, dicendogli che è stato un alieno. Grande merito a lui, ma tutta la squadra ha fatto una gara sopra le righe grazie all'entusiasmo dei tifosi e alla grande voglia di tutti i giocatori, anche di quelli che non c'erano come Barzagli o Douglas Costa che dopo il 95' erano ancora euforici. Abbiamo voglia di regalare almeno altre 2 serate da sogno ai tifosi. Dopo la gara con l'Atletico in noi deve cambiare la consapevolezza. Fino ad ora abbiamo gestito le partite, ora abbiamo scoperto una nuova Juve che pressa e attacca con intensità, per noi deve essere d'esempio per le prossime sfide. Il Genoa? Quando gioca in casa è sempre fastidioso, la mette sul ritmo e sull'intensità. Da parte nostra deve essere la prima delle 4 gare da vincere per avvicinarci allo scudetto".